Ученые: В прошлом Вселенная была горячее 2.11.2025, 16:08

Почти вдвое.

Японские астрономы из Университета Кэйо с высокой точностью определили температуру Вселенной, существовавшей семь миллиардов лет назад. Оказалось, что тогда она была почти вдвое горячее, чем сегодня. Результаты исследования опубликованы на сайте университета (Keio University).

Для расчетов использовались данные радиотелескопа ALMA — Атакамской большой миллиметровой/субмиллиметровой антенной решетки в Чили. Это крупнейший в мире комплекс радиотелескопов, расположенный на высоте более пяти тысяч метров в пустыне Атакама, где сухой воздух позволяет особенно точно фиксировать слабые сигналы из глубин космоса.

Ученые проанализировали свет квазара — чрезвычайно яркого источника энергии в центре далекой галактики, который питается за счет сверхмассивной черной дыры. Проходя через межгалактическое пространство, это излучение взаимодействует с космическим микроволновым фоном — слабым «эхом» Большого взрыва, сохранившимся во всех направлениях Вселенной.

Изменения в спектре света позволили вычислить температуру этого фонового излучения в тот период. Она составила 5,13 К (на 5,13 градуса выше абсолютного нуля) с погрешностью ±0,06 К. Для сравнения, сегодня температура микроволнового фона равна 2,7 К, то есть примерно –270,45 °C.

По словам ученых, это самое точное измерение, когда-либо полученное на таком промежуточном расстоянии в истории Вселенной. Полученные данные также заполняют пробел между ранними и современными измерениями и подтверждают, что процесс охлаждения Вселенной идет именно так, как предсказывает Стандартная космологическая модель.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com