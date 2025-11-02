Ученые выяснили, как горькие продукты улучшают работу мозга 2 2.11.2025, 16:45

Они защищают нейроны и улучшают когнитивные функции.

Ученые из Технологического института Сибаура в Японии выяснили, что флаванолы — вещества, содержащиеся в какао, красном вине и ягодах, — способны активировать мозг через вкусовые рецепторы, улучшая память, внимание и обучаемость. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Research in Food Science (CRFS).

Известно, что флаванолы защищают нейроны и улучшают когнитивные функции, однако их биодоступность — доля, которая попадает в кровь, — крайне низка. Чтобы объяснить, как эти соединения влияют на работу мозга, японские исследователи проверили гипотезу о том, что их вяжущий вкус сам по себе может быть стимулом для центральной нервной системы.

В экспериментах на мышах флаванолы вводились перорально в дозах 25 и 50 мг на килограмм массы тела. Контрольная группа получала дистиллированную воду. Поведенческие тесты показали, что животные, получавшие флаванолы, были активнее, лучше ориентировались в пространстве и быстрее обучались.

Биохимический анализ выявил повышение уровня дофамина, норадреналина и их предшественников в структурах мозга, отвечающих за мотивацию, внимание и реакцию на стресс. Одновременно усилилась активность ферментов, участвующих в синтезе и транспортировке нейромедиаторов, а также вырос уровень катехоламинов в моче — гормонов, выделяющихся при возбуждении и нагрузке.

Ученые также зафиксировали активацию паравентрикулярного ядра гипоталамуса — области, регулирующей стресс и работу симпатической нервной системы. По словам исследователей, прием флаванолов вызывает реакцию, сходную с эффектом умеренных физических упражнений.

Как поясняет руководитель исследования, доктор Ясуюки Фуджи, горький и вяжущий вкус флаванолов может передавать сигналы в мозг через чувствительные нервы, активируя центральную нервную систему. Таким образом, даже при низком усвоении эти соединения способны запускать физиологические процессы, улучшающие когнитивные функции и общее состояние организма.

