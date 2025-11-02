закрыть
2 ноября 2025, воскресенье, 21:32
Трамп: Си Цзиньпин понимает последствия вторжения на Тайвань

7
  • 2.11.2025, 20:19
  • 1,868
Трамп: Си Цзиньпин понимает последствия вторжения на Тайвань

В Пекине ранее не исключили применение силы для «воссоединения» с островом.

Председатель КНР Си Цзиньпин знает о «последствиях» военных действий против Тайваня и не начнет вторжение при действующей администрации США, заявил в интервью телеканалу CBS американский президент Дональд Трамп.

«Они понимают, что произойдет. Он открыто говорил, и его люди открыто говорили на встречах: «Мы никогда ничего не сделаем, пока президент Трамп является президентом», потому что они знают о последствиях», — сказал республиканец.

По его словам, тема конфликта не поднималась на недавней встрече с Си Цзиньпином в южнокорейском Пусане на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Раскрывать свой план на случай, если Китай вторгнется на остров, Трамп в интервью отказался со словами: «Я не могу выдать свои секреты».

