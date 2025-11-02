Трамп: Си Цзиньпин понимает последствия вторжения на Тайвань

Трамп: Си Цзиньпин понимает последствия вторжения на Тайвань7
- 2.11.2025, 20:19
- 1,868
В Пекине ранее не исключили применение силы для «воссоединения» с островом.
Председатель КНР Си Цзиньпин знает о «последствиях» военных действий против Тайваня и не начнет вторжение при действующей администрации США, заявил в интервью телеканалу CBS американский президент Дональд Трамп.
«Они понимают, что произойдет. Он открыто говорил, и его люди открыто говорили на встречах: «Мы никогда ничего не сделаем, пока президент Трамп является президентом», потому что они знают о последствиях», — сказал республиканец.
По его словам, тема конфликта не поднималась на недавней встрече с Си Цзиньпином в южнокорейском Пусане на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Раскрывать свой план на случай, если Китай вторгнется на остров, Трамп в интервью отказался со словами: «Я не могу выдать свои секреты».