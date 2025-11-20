Украина отвергла «мирный план», разработанный США и РФ 128 20.11.2025, 9:05

(Обновлено) Киев назвал его «капитуляционным».

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф должен был встретиться в Анкаре в среду, 19 ноября, с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако встреча была отложена. Об этом пишет Axios, ссылаясь на американского чиновника.

Как сказано в материале, Уиткофф 19 ноября должен был провести трехстороннюю встречу с Зеленским и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом по мирной инициативе американского президента.

Как пишет Financial Times, по мнению украинских чиновников, план, выработанный США и Россией, полностью соответствует максималистским требованиям Кремля и что без существенных изменений он в Украине реализован не будет.

Собеседник издания Axios заявил, что Зеленский приехал в Анкару с другим планом, разработанным вместе с европейскими партнёрами, который, по словам источника, «Россия никогда не примет». Также президент Украины настаивает на обсуждении условий перемирия и мира в более широком формате — с представителями ЕС.

Напомним, накануне так и не состоявшейся встречи Зеленского и Уиткоффа мировые СМИ со ссылкой на источники в переговорном процессе назвали основные положения проекта документа.

Axios сообщало, что он был разработан в США тайно, но консультируясь с Россией, и содержит 28 пунктов по четырем тематическим блокам: «мир на Украине», «гарантии безопасности», «безопасность в Европе» и «будущие отношения США с Россией и Украиной».

От Киева, по словам источников, требуют уступить Донбасс, включая территории, находящиеся под его контролем , и сократить численность вооруженных сил вдвое. США обещают за себя и за европейских союзников официально признать Крым и Донбасс российскими. Предложение также включает отказ Украины от ключевых видов вооружений и сворачивание военной помощи США, а также признание русского языка официальным языком и возвращение официального статуса Украинской православной церкви (УПЦ). Линию фронта в Запорожской и Херсонской областях предлагается заморозить с перспективой передачи Россией Украине каких-то пока не определённых территорий.

В обмен на все эти уступки США предлагают гарантии безопасности Украине и Европе, но какие именно — неясно.

«Украина и её сторонники воспримут это как огромные уступки России. С точки зрения Белого дома, согласно американскому официальному лицу, если война продолжится, то Украина в любом случае потеряет эту территорию, и потому в её интересах достичь соглашения немедленно», — написало Axios.

