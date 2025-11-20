«Газпром» продаст крупнейший нефтехимический комплекс России 4 20.11.2025, 10:18

7,636

Из-за триллионных убытков.

«Газпром» готовится до конца года продать холдингу «Росхим» крупный нефтехимический комплекс в Башкирии — «Газпром нефтехим Салават», рассказали «Известиям» источники, осведомленные о планах двух компаний. Один из них уточнил, что сумма сделки составит 250–270 млрд руб. и позволит газовой монополии покрыть убытки, связанные с обвальным сокращением поставок на европейский рынок. Официально в «Газпроме» и «Росхиме» информацию комментировать не стали.

Согласно собственным данным «Газпром нефтехим Салават», предприятие является крупнейшим в России в своей отрасли и выпускает более 150 видов продукции из углеводородного сырья, в том числе бензин, дизельное и нефтяное топливо, различные полиэтилены, стирол, карбамид, аммиак и проч. По итогам 2024 года выручка предприятия составила 302,8 млрд руб. — на 14% больше, чем в 2023-м, следует из отчетности по РСБУ. При этом чистая прибыль за тот же период сократилась почти в семь раз — до 4,4 млрд.

После начала полномасштабной войны в Украине, как пишет The Moscow Times, «Газпром» потерял крупнейших покупателей газа в Европе. За январь—октябрь 2025 года экспортная монополия прокачала европейским клиентам 14,7 млрд кубометров газа. Это на 45% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда поставки были на уровне 26,6 млрд кубометров. С текущими темпами прокачки по итогам года газовый экспорт из России в ЕС может составить около 18 млрд кубометров, что станет самым низким объемом с начала 1970-х, когда СССР договорился о первом контракте на поставки газа в Австрию.

На фоне потери европейского рынка чистый убыток «Газпрома» по итогам 2024 года превысил 1 трлн руб., что стало худшим результатом за последние 25 лет работы. За январь—сентябрь 2025 года убыток составил 170,3 млрд.

Продажа «Газпром нефтехим Салават» может позволить частично сократить долг госкомпании, который на данный момент «довольно значительный», полагает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. При этом предприятие в 2024 году обеспечило «Газпрому» около 5% выручки, добавила гендиректор «НААНС-Медиа» Тамара Сафонова.

В свою очередь у «Росхима» есть стратегический интерес в приобретении актива «Газпрома», отметил близкий к холдингу источник «Известий». По его словам, на данный момент группа наращивает свое присутствие на рынке, чтобы стать «лидером отрасли по ключевым направлениям».

«Росхим» был создан в феврале 2021 года и до июня 2023-го назывался «Русский водород». Компания занимается выпуском различных химических соединений — диоксида титана, сульфата железа и серной кислоты. По итогам 2024-го выручка составила 22,3 млрд руб. — на 33% больше, чем годом ранее, следует из отчетности по РСБУ. Чистая прибыль увеличилась почти в 15 раз, до 1,1 млрд.

Холдинг на 100% принадлежит закрытому паевому инвестфонду «Квинта», бенефициары которого не раскрываются. При этом компанию связывают с миллиардером Аркадием Ротенбергом, близким другом Владимира Путина.

За последние несколько лет «Росхим» приобрел несколько крупных игроков на рынке на общую сумму более 50 млрд руб. В частности, производителя сульфата натрия «Кучуксульфат» в Алтайском крае, производителя метанола «Метафракс Кемикалс» в Пермском крае, производителя серуглерода и сульфата натрия «Волжский синтез» в Волгоградской области.

