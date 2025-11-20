Уиткофф случайно опубликовал в Х странное сообщение

Уиткофф случайно опубликовал в Х странное сообщение8
- 20.11.2025, 11:05
- 14,598
Россияне могли слить в медиа так называемый мирный план?
Специальный представитель США Стив Уиткофф, вероятно, опубликовал личное сообщение публично, ошибочно раскрыв при этом источник «плана» США и России по окончанию войны, сообщил журналист Майкл Вайс, пишет New Voice.
Под соответствующим сообщением на X автора статьи Барака Равида посланник Трампа предположил, что источником информации для статьи Axios о «плане» в отношении Украины, видимо, был некто «К.». Впоследствии Уиткофф удалил свое сообщение.
Должно быть, он узнал это от К», — написал Уиткофф, видимо, не понимая, что пишет в X, а не в личные сообщения.
Журналист предположил, что речь идет о Кирилле Дмитриеве, который является специальным посланником РФ.
«Почти наверняка речь идет о Кирилле Дмитриеве, которого цитируют в статье. Но, похоже, российская сторона сливает эту информацию не просто так. Похоже, что Дим Филби не знает, как работает Твиттер, но, тем не менее, уверен в своей способности положить конец войне», — заявил он.
Дим Филби (Dim Philby) — это игра слов, основанная на имени Кима Филби, британского разведчика и двойного агента Советского Союза.
Сам Уиткофф не комментировал эту ситуаицю.