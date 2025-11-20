Уиткофф случайно опубликовал в Х странное сообщение 8 20.11.2025, 11:05

Стив Уиткофф

Россияне могли слить в медиа так называемый мирный план?

Специальный представитель США Стив Уиткофф, вероятно, опубликовал личное сообщение публично, ошибочно раскрыв при этом источник «плана» США и России по окончанию войны, сообщил журналист Майкл Вайс, пишет New Voice.

Под соответствующим сообщением на X автора статьи Барака Равида посланник Трампа предположил, что источником информации для статьи Axios о «плане» в отношении Украины, видимо, был некто «К.». Впоследствии Уиткофф удалил свое сообщение.

Должно быть, он узнал это от К», — написал Уиткофф, видимо, не понимая, что пишет в X, а не в личные сообщения.

Журналист предположил, что речь идет о Кирилле Дмитриеве, который является специальным посланником РФ.

«Почти наверняка речь идет о Кирилле Дмитриеве, которого цитируют в статье. Но, похоже, российская сторона сливает эту информацию не просто так. Похоже, что Дим Филби не знает, как работает Твиттер, но, тем не менее, уверен в своей способности положить конец войне», — заявил он.

Дим Филби (Dim Philby) — это игра слов, основанная на имени Кима Филби, британского разведчика и двойного агента Советского Союза.

Сам Уиткофф не комментировал эту ситуаицю.

