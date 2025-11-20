В Беларуси хотят ограничить импорт туалетной бумаги и спичек 11 20.11.2025, 11:36

4,338

Лукашисты снова «спасают» отрасль административной дубинкой.

Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности (Беллесбумпром) предложил ограничить импорт в Беларусь туалетной бумаги, полотенец для рук, спичек и некоторых других товаров деревообрабатывающей отрасли. Расширение перечня лицензируемого импорта в концерне аргументировали заботой о внутреннем рынке и кошельках самих белорусов.

Согласно проекту постановления Совмина, вынесенного 20 ноября Беллесбумпромом на общественное обсуждение, ввести лицензирование минимум на полгода в качестве дополнительной “меры нетарифного регулирования” предлагается на следующую продукцию деревообработки:

спички,

бумага туалетная,

бумажные платки носовые,

бумажные полотенца для рук,

бумажные скатерти и салфетки.

В обосновании законопроекта, выложенном на Правовом форуме, его целью называется «поддержка белорусского производителя», а также создание благоприятных условий для развития нового импортозамещающего и экспортоориентированного отечественного производства.

В частности, ограничить ввоз импортных спичек предложили для спасения последнего действующего в Республике спичечного производства (на базе ОАО «Борисовдрев»). Его сохранение в Беллесбумпромоме считают важным с точки зрения формирования государственных запасов материальных ценностей страны.

Поддержать такими регуляторными мерами белорусскую деревообработку концерн предложил в том числе ради сохранения рабочих мест на предприятиях отрасли и поддержания их зарплат. По словам авторов законопроекта, из-за удорожания транспортных затрат в стоимости продукции белорусским предприятиям стало невыгодно поставлять свою продукцию на экспорт в страны так называемой дальней дуги. Торговля с ними стала низкомаржинальной, что привело к снижению поступления в государственный бюджет страны, а также к сдерживанию роста заработной платы работников отрасли. Всё это в результате может повлечь сокращения и увольнения работников, предупредили в Беллесбумпромоме.

“Наиболее рациональное” решение проблемы в концерне видят в увеличении объемов внутреннего потребления, а стимулировать белорусов покупать отечественную туалетную бумагу, спички, бумажные там предложили за счёт ограничения доступа импортных аналогов на белорусский рынок.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com