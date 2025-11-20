В Беларуси хотят ограничить импорт туалетной бумаги и спичек

В Беларуси хотят ограничить импорт туалетной бумаги и спичек11
- 20.11.2025, 11:36
- 4,338
Лукашисты снова «спасают» отрасль административной дубинкой.
Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности (Беллесбумпром) предложил ограничить импорт в Беларусь туалетной бумаги, полотенец для рук, спичек и некоторых других товаров деревообрабатывающей отрасли. Расширение перечня лицензируемого импорта в концерне аргументировали заботой о внутреннем рынке и кошельках самих белорусов.
Согласно проекту постановления Совмина, вынесенного 20 ноября Беллесбумпромом на общественное обсуждение, ввести лицензирование минимум на полгода в качестве дополнительной “меры нетарифного регулирования” предлагается на следующую продукцию деревообработки:
спички,
бумага туалетная,
бумажные платки носовые,
бумажные полотенца для рук,
бумажные скатерти и салфетки.
В обосновании законопроекта, выложенном на Правовом форуме, его целью называется «поддержка белорусского производителя», а также создание благоприятных условий для развития нового импортозамещающего и экспортоориентированного отечественного производства.
В частности, ограничить ввоз импортных спичек предложили для спасения последнего действующего в Республике спичечного производства (на базе ОАО «Борисовдрев»). Его сохранение в Беллесбумпромоме считают важным с точки зрения формирования государственных запасов материальных ценностей страны.
Поддержать такими регуляторными мерами белорусскую деревообработку концерн предложил в том числе ради сохранения рабочих мест на предприятиях отрасли и поддержания их зарплат. По словам авторов законопроекта, из-за удорожания транспортных затрат в стоимости продукции белорусским предприятиям стало невыгодно поставлять свою продукцию на экспорт в страны так называемой дальней дуги. Торговля с ними стала низкомаржинальной, что привело к снижению поступления в государственный бюджет страны, а также к сдерживанию роста заработной платы работников отрасли. Всё это в результате может повлечь сокращения и увольнения работников, предупредили в Беллесбумпромоме.
“Наиболее рациональное” решение проблемы в концерне видят в увеличении объемов внутреннего потребления, а стимулировать белорусов покупать отечественную туалетную бумагу, спички, бумажные там предложили за счёт ограничения доступа импортных аналогов на белорусский рынок.