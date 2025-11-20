Тихоокеанские острова оказались на передовой 20.11.2025, 11:57

Вашингтон усиливает оборону острова Гуам и Северных Марианских островов.

Микронезия стала стратегическим регионом западной части Тихого океана, который стремительно превращается в ключевую арену соперничества США и Китаем. Архипелаг, включающий независимые государства Палау и Федеративные Штаты Микронезии, а также американские территории Гуам и Северные Марианские острова, относится к так называемой Второй островной цепи, важнейшей линии обороны США в случае крупного конфликта, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

Американский «Тихоокеанский центр безопасности островов» на Гуаме, отслеживает военную активность ведущих игроков региона. По словам директора Лиланда Беттиса, растущий темп маневров США, Китая и их союзников демонстрирует серьезность стратегического соперничества. Среди наблюдаемых тенденций — увеличение активности китайских исследовательских судов, которые, по мнению экспертов, собирают разведданные для Народно-освободительной армии КНР, а также проведение американо-южнокорейских противолодочных учений Silent Shark.

Особое внимание уделяют ракетным угрозам. Как отмечает бывший делегат Гуама в Конгресс США Роберт Андервуд, Китай и Северная Корея за последнее десятилетие создали ракеты средней дальности, способные поражать Гуам — ключевой плацдарм Пентагона в Тихом океане.

Вашингтон усиливает оборону региона. На Гуам переброшено 5 000 морпехов с Окинавы, создается многоуровневая система ПРО, а на острове Тиниан восстанавливается взлетная полоса времен Второй мировой войны.

Китай критикует наращивание американской активности, обвиняя США в попытке сохранить военную гегемонию. В свою очередь, Пентагон заявляет, что рассматривает Микронезию как ключ к стабильности и свободе Индо-Тихоокеанского региона.

Местные жители, однако, опасаются, что их острова могут стать фронтом будущего конфликта, а экономическое развитие остается в тени растущей милитаризации.

