На аукционе продали золотой унитаз за $12,1 млн

Его автор — создатель скандального «банана на скотче».

Золотой унитаз «Америка» продали за 12,1 млн долларов на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке, пишет Forbes.

Арт-объект изготовил итальянский художник-концептуалист Маурицио Каттелан — автор приклеенного к стене скотчем банана.

Унитаз «Америка» создан из 99,8 кг 18-каратного золота. Начальная цена лота составляла 10 млн. За время торгов стоимость унитаза поднялась до 12,1 млн долларов.

Имя покупателя не сообщается.

Золотой унитаз «Америка» — одна из двух версий, созданных итальянским художником. Другая ранее экспонировалась в Музее Гуггенхайма, прежде чем ее похитили из Бленхеймского дворца в Англии. Следователи полагают, что пропавший унитаз, вероятно, был переплавлен.

Представители Sotheby’s считают работу Каттелана частью большой художественной традиции, которую в 1917 году задал Марсель Дюшан, поставив обычный писсуар на пьедестал и назвав его скульптурой.

