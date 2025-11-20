На аукционе продали золотой унитаз за $12,1 млн

На аукционе продали золотой унитаз за $12,1 млн10
20.11.2025, 12:06
Его автор — создатель скандального «банана на скотче».
Золотой унитаз «Америка» продали за 12,1 млн долларов на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке, пишет Forbes.
Арт-объект изготовил итальянский художник-концептуалист Маурицио Каттелан — автор приклеенного к стене скотчем банана.
Унитаз «Америка» создан из 99,8 кг 18-каратного золота. Начальная цена лота составляла 10 млн. За время торгов стоимость унитаза поднялась до 12,1 млн долларов.
Имя покупателя не сообщается.
Золотой унитаз «Америка» — одна из двух версий, созданных итальянским художником. Другая ранее экспонировалась в Музее Гуггенхайма, прежде чем ее похитили из Бленхеймского дворца в Англии. Следователи полагают, что пропавший унитаз, вероятно, был переплавлен.
Представители Sotheby’s считают работу Каттелана частью большой художественной традиции, которую в 1917 году задал Марсель Дюшан, поставив обычный писсуар на пьедестал и назвав его скульптурой.