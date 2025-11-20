В России напали на посла Польши

В России напали на посла Польши5
- 20.11.2025, 13:26
- 13,408
Дипломата атаковали за то, что Варшава помогает Украине.
В российском Санкт-Петербурге напали на посла Польши Кшиштофа Краевского. Об этом сообщила Gazeta Wyborcza. По словам представителя Министерства иностранных дел Польши Мацея Вевиора, нападение на Краевского произошло в воскресенье, 16 ноября.
По данным польской газеты, это произошло тогда, когда посол прибыл в российский город, чтобы встретиться с местными поляками по случаю польского Дня независимости.
Около полудня, когда он в сопровождении консула шёл на польское богослужение в базилику святой Екатерины Александрийской, его окружила агрессивная группа российских «активистов».
Отмечается, что они несли плакаты с антипольскими и антиукраинскими лозунгами и атаковали посла за то, что Польша помогает Украине.
«Сначала это были словесные оскорбления, но потом была явная попытка применить физическую силу. Тогда вмешались охранники посла», — сказал Вевиор.
Представитель МИД Польши отметил, что дипломат не получил серьёзных травм.
Напомним, Польша закрывает последнее консульство РФ. Варшава ответила на диверсии, устроенные Россией.