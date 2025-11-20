В России напали на посла Польши 5 20.11.2025, 13:26

13,408

Кшиштоф Краевский

Дипломата атаковали за то, что Варшава помогает Украине.

В российском Санкт-Петербурге напали на посла Польши Кшиштофа Краевского. Об этом сообщила Gazeta Wyborcza. По словам представителя Министерства иностранных дел Польши Мацея Вевиора, нападение на Краевского произошло в воскресенье, 16 ноября.

По данным польской газеты, это произошло тогда, когда посол прибыл в российский город, чтобы встретиться с местными поляками по случаю польского Дня независимости.

Около полудня, когда он в сопровождении консула шёл на польское богослужение в базилику святой Екатерины Александрийской, его окружила агрессивная группа российских «активистов».

Отмечается, что они несли плакаты с антипольскими и антиукраинскими лозунгами и атаковали посла за то, что Польша помогает Украине.

«Сначала это были словесные оскорбления, но потом была явная попытка применить физическую силу. Тогда вмешались охранники посла», — сказал Вевиор.

Представитель МИД Польши отметил, что дипломат не получил серьёзных травм.

Напомним, Польша закрывает последнее консульство РФ. Варшава ответила на диверсии, устроенные Россией.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com