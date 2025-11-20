закрыть
21 ноября 2025, пятница, 15:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России напали на посла Польши

5
  • 20.11.2025, 13:26
  • 13,408
В России напали на посла Польши
Кшиштоф Краевский

Дипломата атаковали за то, что Варшава помогает Украине.

В российском Санкт-Петербурге напали на посла Польши Кшиштофа Краевского. Об этом сообщила Gazeta Wyborcza. По словам представителя Министерства иностранных дел Польши Мацея Вевиора, нападение на Краевского произошло в воскресенье, 16 ноября.

По данным польской газеты, это произошло тогда, когда посол прибыл в российский город, чтобы встретиться с местными поляками по случаю польского Дня независимости.

Около полудня, когда он в сопровождении консула шёл на польское богослужение в базилику святой Екатерины Александрийской, его окружила агрессивная группа российских «активистов».

Отмечается, что они несли плакаты с антипольскими и антиукраинскими лозунгами и атаковали посла за то, что Польша помогает Украине.

«Сначала это были словесные оскорбления, но потом была явная попытка применить физическую силу. Тогда вмешались охранники посла», — сказал Вевиор.

Представитель МИД Польши отметил, что дипломат не получил серьёзных травм.

Напомним, Польша закрывает последнее консульство РФ. Варшава ответила на диверсии, устроенные Россией.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип