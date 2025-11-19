Польша закрывает последнее консульство РФ

Польша закрывает последнее консульство РФ1
Варшава неоднократно предупреждала Москву.
Польша решила закрыть консульство России в Гданьске, последнее из функционирующих в стране, после двух диверсий на железной дороге между Люблином и Варшавой.
Как сообщает Onet, об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Глава МИД Польши отметил, что Варшава определилась с первыми мерами после выводов следствия по диверсиям на железной дороге.
«Я решил отозвать согласие на деятельность последнего российского консульства – в Гданьске. Об этом будет сообщено российской стороне официальной нотой в ближайшие часы», – заявил Сикорский.
«Мы не планируем прекращать дипломатические отношения с Россией, как делают другие страны после актов терроризма или диверсий», – добавил он.
Сикорский подчеркнул, что Варшава неоднократно предупреждала Москву, что в случае враждебных действий в отношении Польши ответом будет дальнейшее сокращение ее дипломатического и консульского присутствия в стране. Он подчеркнул, что Россия не только не прекратила такие попытки, а активизировала их.