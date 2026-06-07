Пашинян переиграл Путина Виктор Ягун

7.06.2026, 21:27

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Фото: АР

Нестандартный ход.

В соцсетях активно обсуждают парламентские выборы в Армении: избирательная кампания фактически превратилась в процесс выхода страны из российской орбиты и проходит под беспрецедентным политико-экономическим давлением РФ — угрозами Кремля и упоминаниями об «украинском сценарии».

Однако попытка Москвы повлиять на парламентские выборы в Армении неожиданно обернулась паникой среди части пророссийски настроенных избирателей, которые планировали прибыть в страну из Российской Федерации.

В финале предвыборной гонки премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал нестандартный ход, превратив потенциальную российскую гибридную кампанию в почти комедийный сюжет.

Что же произошло? По сообщениям ряда СМИ, план Кремля заключался в том, чтобы использовать для голосования граждан Армении, постоянно проживающих в России. Поскольку армянское законодательство не предусматривает голосования за рубежом, их должны были доставлять в Армению авиарейсами непосредственно перед выборами.

Однако в аэропорту «Звартноц» прибывших ждал сюрприз. Мужчинам призывного возраста и резервистам начали вручать повестки на 25-дневные военные сборы. Для многих это стало неприятным сюрпризом, ведь вместо короткой политической поездки они рисковали провести почти месяц в воинских частях или учебных центрах.

Похоже, в Ереване решили, что если гражданин вдруг вспомнил о своей Родине накануне выборов, то и Родина имеет полное право напомнить ему о конституционных обязанностях.

По сообщениям армянских источников, перспектива пройти военные сборы заметно охладила энтузиазм части потенциальных участников такого «электорального десанта». В соцсетях даже появились сообщения об отмене отдельных поездок.

Тем временем Москва, традиционно, перешла к дипломатическому и экономическому давлению. Раздавались угрозы пересмотра торговых условий, появились претензии к качеству отдельных армянских товаров, а российские чиновники все жестче комментировали действия правительства Пашиняна.

Сам Пашинян на эти выпады реагирует довольно спокойно. Кроме того, Европейский Союз объявил о дополнительной финансовой поддержке Армении и расширении возможностей для выхода армянской продукции на европейские рынки.

В результате ситуация приобрела довольно символический характер.

Пока Кремль пытается бороться за сохранение своего влияния на Южном Кавказе, армянские власти отвечают не громкими заявлениями, а применением собственного законодательства.

Чем завершится эта история, станет понятно после объявления результатов выборов. Но уже сейчас можно сказать, что одна из самых необычных предвыборных кампаний последних лет войдет в политический фольклор региона.

Виктор Ягун, unian.net

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