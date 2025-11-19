Польша в связи с диверсиями на железной дороге попросила помощи у США 4 19.11.2025, 10:08

4,790

Фото: Getty Images

Саботаж требует решительного ответа.

Польша в связи с диверсиями на железной дороге попросила помощи у США. Об этом сообщает RMF FM.

Источники издания подтвердили, что польские и американские службы обсуждали события в Польше. Теперь в расследование о диверсиях, среди прочих, вовлечено Агентство национальной безопасности США (NSA), отвечающее за электронную разведку и безопасность коммуникаций Соединенных Штатов.

«Однако не только это агентство остается в контакте с Польшей. Глава сенатского комитета США по вооруженным силам Роджер Уикер заявил, что этот саботаж требует решительного ответа также и со стороны Соединенных Штатов», — пишет издание.

Напомним, 17 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что на железнодорожной линии Варшава — Люблин возле поселка Мика произошел акт диверсии: взрывное устройство сдетонировало и разрушило железнодорожное полотно.

Вечером 17 ноября глава МВД Польши Мартин Кервиньский подтвердил слова премьера.

«Эксперты однозначно подтвердили подрыв», — сообщил он.

Министр юстиции Польши Вальдемар Журек сообщил, что Мазовецкое отделение Национальной прокуратуры уже начало официальное расследование по факту диверсии.

Отметим, эта железнодорожная линия соединяет Варшаву и Жешув — главный логистический хаб, через который западное оружие поступает в Украину.

18 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские спецслужбы установили личности людей, подозреваемых в причастности к диверсиям на железной дороге. Это двое граждан Украины, которые прибыли в страну из Беларуси и могли быть завербованы российской разведкой. По словам премьера, совершив диверсию на железной дороге, оба покинули территорию Польши и вернулись в Беларусь через пограничный переход в Тересполе.

