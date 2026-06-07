Беларусь накроет погодное комбо из трех явлений 7.06.2026, 14:45

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Фото: charter97.org

Синоптики предупредили.

Белгидромет объявил на 7 июня оранжевый уровень опасности из-за ливней с грозами и шквалистым ветром.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье по восточной половине страны ожидаются грозы. Ночью местами, а днем во многих районах пройдут сильные ливни. При грозах в отдельных районах возможно шквалистое усиление ветра с порывами до 15−20 м/с.

В целом по стране ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха ночью составит от +9°C по северо-западу до +17°C по юго-востоку. Днем воздух прогреется до +20…+26°C, однако в районах с плотной облачностью температура может не превысить +17…+19°C.

В понедельник, 8 июня, на большей части Беларуси ожидаются дожди, местами сильные, возможны грозы. Днем по востоку — сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит +10…+17°C, днем +17…+24°C, местами по востоку до +28°C.

Во вторник, 9 июня, ночью на большей части территории страны также пройдут дожди, местами с грозами. Днем осадки сохранятся лишь в отдельных районах. Воздух прогреется до +19…+25°C, а местами — до +27°C.

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