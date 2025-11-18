закрыть
19 ноября 2025, среда, 0:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Подозреваемые в подрыве железной дороги прибыли в Польшу из Беларуси

25
  • 18.11.2025, 17:37
  • 22,576
Подозреваемые в подрыве железной дороги прибыли в Польшу из Беларуси
Дональд Туск

Они — граждане Украины.

В подрыве железной дороги, ведущей из Польши в Украину, подозреваются «гражданин Украины» и «житель Донбасса». Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Polsat news.

Один — «гражданин Украины», которого осудили во Львове в мае 2025 года, сказал Туск. Этот подозреваемый проживал в Беларуси. Второй — «житель Донбасса», который «также перешёл границу с Беларусью в Польшу вместе с первым подозреваемым осенью этого года, непосредственно перед атаками».

Премьер Польши заявил, что подозреваемые выполнили указания Москвы и покинули Польшу через границу с Беларусью.

Напомним, в Польше неизвестные повредили участок железной дороги. Инцидент произошел на линии Варшава — Люблин в воскресенье, 16 ноября. По информации проекта Dyspozytura Trakcji (специализируется на новостях железной дороги), утром воскресенья машинист поезда, ехавшего по участку Варшава — Демблин в районе поселка Желчин, сообщил диспетчерам о повреждении железнодорожного полотна. По предварительной версии, пути были повреждены в результате взрыва — разрушены оказались около одного метра рельсов.

Написать комментарий 25

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип
Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников