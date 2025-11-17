В Польше произошла третья диверсия на железной дороге 4 17.11.2025, 14:20

5,284

иллюстративное фото

На рельсах найдена металлическая накладка и смартфон с проводами.

На железнодорожной линии Варшава — Люблин очередное происшествие. Как сообщил аккаунт в X Dyspozytura Trakcji, который специализируется на новостях железной дороги, перед станцией Пулавы Азоты было обнаружено инородное устройство.

Во время патрулирования был обнаружен металлический лист, который был прикручен болтами к рельсу. В нескольких десятках метров от него к рельсу был прикреплен смартфон с проводами.

Инцидент произошел на той же линии Варшава — Люблин, где на выходных уже была диверсия. Сегодня утром премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил ее факт.

Вечером в воскресенье возле станции Пулавы также была повреждена контактная сеть, что привело к экстренной остановке скоростного поезда. В результате поврежден токоприемник локомотива, разбиты три окна в вагоне.

