В Польше неизвестные повредили участок железной дороги 17.11.2025, 4:22

Премьер-министр не исключает диверсию.

Все случилось в воскресенье утром, в 7.39 по местному времени (9.39 по белорусскому). Как сообщила в Х полиция Мазовецкого воеводства, машинист поезда рассказал о неисправностях на железной дороге в районе населенного пункта Жичин Гарволинского повета.

Когда на место происшествия прибыла полиция и другие службы, оказалось, что поврежден участок железнодорожного полотна. Это и привело к остановке движения поездов.

— В момент инцидента в поезде находились два пассажира и несколько членов бригады. Пострадавших нет, — говорится в заявлении полиции Мазовецкого воеводства.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также прокомментировал инцидент в сети Х.

По делу о разрушении фрагмента железнодорожного полотна на линии Демблин-Варшава я нахожусь в постоянном контакте с министром внутренних дел, — заявил он. — Не исключено, что мы имеем дело с актом диверсии. Никто не пострадал. Продолжаются действия соответствующих служб.

Между тем, как пишет tvp.info, до этого пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Каролина Галецкая заявила, что на месте происшествия работают службы под надзором прокурора. Как она тогда написала на платформе X, «на данный момент нет оснований говорить о преднамеренных действиях третьих лиц».

