17 ноября 2025, понедельник, 12:21
Премьер Польши заявил о диверсии на железнодорожных путях

  • 17.11.2025, 12:02
Премьер Польши заявил о диверсии на железнодорожных путях
Дональд Туск
Фото: Bloomberg

Произошел взрыв.

В Польше на железнодорожной линии Варшава — Люблин возле поселка Мика произошел акт диверсии — взрывное устройство сдетонировало и разрушило железнодорожное полотно. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«К сожалению, худшие подозрения подтвердились. На линии Варшава — Люблин (поселок Мика) произошел акт диверсии. Взрывное устройство сдетонировало и разрушило железнодорожное полотно. На месте происшествия работают экстренные службы и прокуратура. Повреждения также зафиксированы на этой же линии, ближе к Люблину», — написал Туск в соцсети Х.

Как писал сайт Charter97.org, все случилось в воскресенье утром, в 7.39 по местному времени (9.39 по белорусскому). Как сообщила в Х полиция Мазовецкого воеводства, машинист поезда рассказал о неисправностях на железной дороге в районе населенного пункта Жичин Гарволинского повета.

Когда на место происшествия прибыла полиция и другие службы, оказалось, что поврежден участок железнодорожного полотна. Это и привело к остановке движения поездов.

Написать комментарий 1

