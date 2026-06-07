Матч между сборными Дании и Украины экстренно остановлен

Матч между сборными Дании и Украины экстренно остановлен3
- 7.06.2026, 21:40
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Футболист Эриксен, у которого ранее были проблемы с сердцем, потерял сознание.
Во время товарищеского матча между сборными Дании и Украины произошел жуткий эпизод, пишет New Voice.
Во втором тайме на 65-й минуте полузащитник датчан Кристиан Эриксен внезапно схватился за грудь и упал на газон.
Игроки обеих команд сразу окружили Эриксена, а медицинский персонал оперативно вышел на поле и оказал футболисту помощь. Из-за инцидента игра была приостановлена.
На трибунах стадиона в Оденсе болельщики начали скандировать фамилию Эриксена, поддерживая игрока.
Впоследствии футболист пришел в себя, но игру решили не продолжить. На момент остановки Дания вела в счете 2:1.
Дания открыла счет на 13-й минуте, когда Доргу сместился с фланга в центр и издали мощно пробил в правый угол.
На 36-й минуте датчане удвоили преимущество — Трубин парировал удар Хега, но Меле сыграл на добивании — 2:0.
Украина отквитала один гол в конце первого тайма. На 44-й минуте Миколенко разогнал атаку, Яремчук не реализовал момент, однако Цыганков воспользовался ошибкой в обороне и отправил мяч в пустые ворота. После этого в воротах хозяев побывал еще один мяч, однако гол Яремчука отменили из-за офсайда.
12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 между Данией и Финляндией Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на газон. Позже футболист пришел в себя и оказалось, что он пережил остановку сердца. После этого ему установили кардиовертер-дефибриллятор.