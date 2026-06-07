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Александр Зверев выиграл «Ролан Гаррос»

  • 7.06.2026, 21:20
Александр Зверев выиграл «Ролан Гаррос»
Фото: Getty Images

Немецкий теннисист обыграл итальянца.

Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем «Ролан Гаррос-2026», обыграв в финале итальянца Флавио Коболли.

Зверев мощно начал матч, отдав сопернику в первом сете всего один гейм. Во второй партии Коболли переломил игру и выиграл 6:4, но в третьем сете проиграл с таким счетом.

Самым напряженным получился четвертый сет — итальянец вел 3:1, после чего Зверев перехватил инициативу и вышел вперед, но Флавио таки дожал соперника на тайбрейке. В решающем сете игра у Коболли расклеилась — 1:6.

Флавио Коболли (Италия) — Александер Зверев (Германия) 2:3 (1:6, 6:4, 4:6, 7:6, 1:6)

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