Александр Зверев выиграл «Ролан Гаррос»
- 7.06.2026, 21:20
Немецкий теннисист обыграл итальянца.
Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем «Ролан Гаррос-2026», обыграв в финале итальянца Флавио Коболли.
Зверев мощно начал матч, отдав сопернику в первом сете всего один гейм. Во второй партии Коболли переломил игру и выиграл 6:4, но в третьем сете проиграл с таким счетом.
Самым напряженным получился четвертый сет — итальянец вел 3:1, после чего Зверев перехватил инициативу и вышел вперед, но Флавио таки дожал соперника на тайбрейке. В решающем сете игра у Коболли расклеилась — 1:6.
Флавио Коболли (Италия) — Александер Зверев (Германия) 2:3 (1:6, 6:4, 4:6, 7:6, 1:6)