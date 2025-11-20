Белорусы нашли на долларовой купюре изображение Жлобинского райисполкома 12 20.11.2025, 15:14

14,092

Сходство оказалось пугающе точным.

В соцсети Threads развернулась бурная дискуссия из-за изображения на реверсе 20-долларовой купюры. Внимательные белорусы рассмотрели в ней ни много ни мало - изображение Жлобинского райисполкома.

Один из пользователей соцсети поделился снимком, сравнив изображение на обратной стороне купюры в 20 американских долларов и фотографию здания Жлобинского районного исполнительного комитета. Автор поста подметил удивительное сходство фасада Белого дома (а именно он расположен на американской купюре) со зданием районной администрации одного из белорусских райцентров, пишет «Телеграф».

Многие комментаторы признались, что до сих пор такого поразительного сходства не замечали, но увидев однажды, «развидеть» этот факт уже точно не получится - тот же выразительный портик с колоннами и фронтоном, та же строгая симметрия фасада и расположение окон в двухэтажном здании. Различия разве что в мелких деталях барельефов и крыше.

«Как теперь с этим жить?» - задался риторическим вопросом один из комментаторов.

Многие участники дискуссии подошли к вопросу с юмором:

«Интересно Трамп в БТИ согласовал ремонт?» - поинтересовался один из комментаторов.

«Возможно. Рыжему теперь надо на амнистию по самострою как-то успеть», - поддержал шутку другой, переложив американские события на белорусские реалии.

«Вы не думали, что в этом замешано Жлобинское масонское ложе?» - попыталась увести дискуссию в сторону теории заговора одна из пользовательниц соцсети.

«Через год Минск станет столицей США, проверяйте!» - сделал свой прогноз в том же стиле другой.

Впрочем, некоторые комментаторы решили оставаться в рациональной плоскости, отметив, что оба здания - и официальная резиденция президента США, и здание исполкома в белорусской глубинке - просто построены в одном архитектурном стиле.

«Таких райисполкомов по всему миру не счесть. Обыкновенный неоклассицизм», - сухо заметил один из участников дискуссии.

Действительно, оба здания относятся к неоклассическому стилю. Белый дом был разработан ирландским архитектором Джеймсом Хобаном в так называемом палладианском стиле, а здание Жлобинского райисполкома выдержано в духе советского неоклассицизма или сталинского ампира, что и объясняет их внешние сходства.

