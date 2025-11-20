C польско-белорусской границы исчезли мигранты 6 20.11.2025, 15:46

8,204

С момента открытия «Кузницы» и «Бобровников».

Со дня открытия пунктов пропуска «Кузница» и «Бобровники» польские пограничники не зафиксировали ни одной попытки нелегального пересечения границы. Об этом свидетельствует статистика, распространенная Погранслужбой за 17 и 18 ноября.

В преддверии открытия переходов миграционное давление резко сократилось. 15 и 16 ноября зафиксировано суммарно всего 10 попыток нелегального пересечения границы, а 14 ноября мигрантов на границе не было вовсе. В последний раз такая ситуация наблюдалась в начале марта 2025 года.

Отметим, нелегалы пропали и с границ Беларуси с Латвией и Литвой.

