21 ноября 2025, пятница, 15:38
C польско-белорусской границы исчезли мигранты

6
  • 20.11.2025, 15:46
  • 8,204
С момента открытия «Кузницы» и «Бобровников».

Со дня открытия пунктов пропуска «Кузница» и «Бобровники» польские пограничники не зафиксировали ни одной попытки нелегального пересечения границы. Об этом свидетельствует статистика, распространенная Погранслужбой за 17 и 18 ноября.

В преддверии открытия переходов миграционное давление резко сократилось. 15 и 16 ноября зафиксировано суммарно всего 10 попыток нелегального пересечения границы, а 14 ноября мигрантов на границе не было вовсе. В последний раз такая ситуация наблюдалась в начале марта 2025 года.

Отметим, нелегалы пропали и с границ Беларуси с Латвией и Литвой.

