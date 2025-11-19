На границах Беларуси и ЕС исчезли нелегалы

На границах Беларуси и ЕС исчезли нелегалы9
- 19.11.2025, 12:27
- 24,728
Что случилось?
Пограничные службы Польши, Литвы и Латвии не зарегистрировали вчера ни одной попытки нелегального пересечения границы со стороны Беларуси.
Пограничная охрана Польши сообщила о нулевой статистике нарушений второй день подряд. Подобная ситуация фиксировалась в пятницу, 14 ноября, а до этого — более полугода назад.
Литовская пограничная служба в последнее время обычно не сталкивается с нарушителями, их атакуют контрабандными метеозондами.
Для латвийского участка границы такая ситуация теперь в целом нетипична. Обычно латвийские пограничники сообщают о десяти и более попытках нарушений за день.
Впрочем, возможно, ситуация связана с погодными условиями.