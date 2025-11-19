закрыть
На границах Беларуси и ЕС исчезли нелегалы

9
  • 19.11.2025, 12:27
  • 24,728
Что случилось?

Пограничные службы Польши, Литвы и Латвии не зарегистрировали вчера ни одной попытки нелегального пересечения границы со стороны Беларуси.

Пограничная охрана Польши сообщила о нулевой статистике нарушений второй день подряд. Подобная ситуация фиксировалась в пятницу, 14 ноября, а до этого — более полугода назад.

Литовская пограничная служба в последнее время обычно не сталкивается с нарушителями, их атакуют контрабандными метеозондами.

Для латвийского участка границы такая ситуация теперь в целом нетипична. Обычно латвийские пограничники сообщают о десяти и более попытках нарушений за день.

Впрочем, возможно, ситуация связана с погодными условиями.

