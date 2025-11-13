закрыть
13 ноября 2025, четверг, 18:55
Польша решила построить второй забор на границе с Беларусью

  • 13.11.2025, 18:55
Он станет дополнительным барьером для нелегалов, которых направляет режим.

Власти Польши решили, что на некоторых участках границы с Беларусью существующего пятиметрового заграждения недостаточно и поэтому там будет возведена ещё одна преграда.

Вторым заграждением, по данным радио RMF FM, станет сетчатое ограждение, которое будет проложено вдоль дороги рядом с металлическим заграждением. Высота конструкции составит 4 метра. Рядом с сетчатым ограждением также будут установлены два ряда колючей проволоки.

Таким образом польские власти намерены останавливать тех иммигрантов, которым удасться пересечь первую стену.

По данным радиостанции, оборудование и материалы для новой стены уже прибыли на границу с Беларусью. А строительство начнётся в ближайшие дни. Завершение строительства стены запланировано на конец января.

Напомним, что на польско-белорусской границе уже построено одно заграждение. Строительство стальной стены высотой 5,5 метра (включая полметра колючей проволоки) началось в январе 2022 года.

Ранее в пограничной службе Польши отчитались, что по состоянию на 11 ноября с начала 2025 года на границе с Беларусью не удалось задержать 1428 нелегальных мигрантов. В прошлом году за тот же период их число составляло не менее 5150.

