21 ноября 2025, пятница
Литовские аэропорты готовят иски против режима Лукашенко

  • 20.11.2025, 16:31
Литовские аэропорты готовят иски против режима Лукашенко

Из-за убытков от прилетов метеозондов из Беларуси.

Литовские аэропорты в среду обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой начать досудебное расследование по поводу запуска метеозондов с контрабандой с территории Беларуси, которые представляют угрозу национальной безопасности государства, пишет Delfi.

По словам директора Департамента безопасности и устойчивости Литовских аэропортов Видаса Кшанаса, запуск метеозондов с территории cоседней страны может рассматриваться как содействие другому государству в действиях, направленных против Литвы.

«Это деяние представляет угрозу суверенитету государства, территориальной целостности и экономической мощи. Учитывая нарушение работы аэропорта и угрозу национальной безопасности, мы видим основания для обращения в прокуратуру для начала досудебного расследования», — сказал Кшанас.

По его словам, хотя само расследование может занять некоторое время, после установления виновных лиц к ним можно будет предъявить дополнительные гражданские иски о возмещении ущерба.

«В настоящее время мы готовимся к указанным гражданским искам и собираем информацию об убытках, понесенных в нашей деятельности и деятельности наших партнеров. Правовые последствия в случае признания вины будут значительно серьезнее, чем по обычным делам о контрабанде», — заявил Кшанас, отметив, что преступления против государства караются лишением свободы на срок до 7 лет.

В судебном процессе Литовские аэропорты поддерживают представители авиакомпаний, поставщиков наземных услуг и другие партнеры, пострадавшие от отмен, изменений маршрутов и задержек рейсов.

