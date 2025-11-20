Аэропорт в Вильнюсе снова закрыли 13 20.11.2025, 21:13

18,532

Из-за метеозондов из Беларуси.

Воздушное пространство над столицей Литвы закрыли в 18:38 по местному времени (19:38 по белорусскому).

О введении временных ограничений воздушного сообщения над Вильнюсским аэропортом сообщил Национальный центр управления кризисами (НЦУК).

По предварительной информации, решение об ограничении воздушного сообщения было принято на основе навигационной отметки, характерной для метеозондов.

20 ноября литовское правительство досрочно открыло пограничные переходы, закрытые с конца октября как раз из-за постоянных прилетов метеозондов, запускаемых якобы контрабандистами из Беларуси, что создавало помехи для работы Вильнюсского аэропорта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com