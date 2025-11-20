закрыть
Аэропорт в Вильнюсе снова закрыли

13
  • 20.11.2025, 21:13
  • 18,532
Аэропорт в Вильнюсе снова закрыли

Из-за метеозондов из Беларуси.

Воздушное пространство над столицей Литвы закрыли в 18:38 по местному времени (19:38 по белорусскому).

О введении временных ограничений воздушного сообщения над Вильнюсским аэропортом сообщил Национальный центр управления кризисами (НЦУК).

По предварительной информации, решение об ограничении воздушного сообщения было принято на основе навигационной отметки, характерной для метеозондов.

20 ноября литовское правительство досрочно открыло пограничные переходы, закрытые с конца октября как раз из-за постоянных прилетов метеозондов, запускаемых якобы контрабандистами из Беларуси, что создавало помехи для работы Вильнюсского аэропорта.

