Украинские военные: Купянск находится под контролем ВСУ 20.11.2025, 23:54

Ранее Герасимов доложил Путину об оккупации города.

Начальник Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в очередной раз соврал об «успехах» российской армии на фронте, заявив об «освобождении» Купянска в Харьковской области.

Такое заявление он сделал во время, как утверждается, посещения российским диктатором Владимиром Путиным командного пункта группировки войск страны-агрессора Запад.

Командующий российской группировки Запад утверждает, что войска РФ «уничтожают» отдельные мелкие группы украинских сил в городе, пишет пропагандистское агентство РИА «Новости» в четверг, 20 ноября.

В Центре стратегических коммуникаций отметили, что Купянск находится под контролем Сил обороны Украины.

«Собственно, единственный адекватный ответ на российское „освобождение“ Купянска — это констатация очевидного от наших военных… „Победа“, которой нет. „Освобождение“, которого не произошло. И город, который как стоял под контролем Украины, так и стоит», — пишет Spravdi.

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем Ахиллес Юрий Федоренко в эфире «Общественного радио» 20 ноября отметил, что присутствие россиян в городе остается, однако они не контролируют ни один район.

«Противник имел возможность некоторое время своими диверсионно-разведывательными группами инфильтроваться в Купянск. Однако, несмотря на такую возможность и частичное пользование трубой в предыдущие периоды, врагу не удалось завладеть ни одним районом в Купянске. Присутствие его в некоторых районах было сконцентрировано где-то в большей степени, где-то в меньшей, но ни один район противник не смог взять под четкий и жесткий контроль, где не было бы представителей Сил обороны», — сказал Федоренко.

