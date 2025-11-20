Герасимов доложил Путину об оккупации Купянска 5 20.11.2025, 22:01

6,220

Валерий Герасимов

Генштаб ВСУ эту информацию пока не комментировал.

Российские войска якобы взяли под контроль Купянск в Харьковской области, сообщил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

«Соединения группировки «Запад» «освободили» город Купянск и продолжают уничтожение формирований вооруженных сил Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол», — доложил Герасимов диктатору РФ Владимиру Путину.

Генштаб ВСУ эту информацию пока не комментировал.

Купянск (укр. Куп'янськ) — это город в Харьковской области Украины. Расположен в 124 км от Харькова и в 60 км от границы с Россией.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com