Герасимов доложил Путину об оккупации Купянска

Герасимов доложил Путину об оккупации Купянска5
- 20.11.2025, 22:01
- 6,220
Генштаб ВСУ эту информацию пока не комментировал.
Российские войска якобы взяли под контроль Купянск в Харьковской области, сообщил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
«Соединения группировки «Запад» «освободили» город Купянск и продолжают уничтожение формирований вооруженных сил Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол», — доложил Герасимов диктатору РФ Владимиру Путину.
Купянск (укр. Куп'янськ) — это город в Харьковской области Украины. Расположен в 124 км от Харькова и в 60 км от границы с Россией.