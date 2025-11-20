закрыть
21 ноября 2025, пятница
Герасимов доложил Путину об оккупации Купянска

  • 20.11.2025, 22:01
Герасимов доложил Путину об оккупации Купянска
Валерий Герасимов

Генштаб ВСУ эту информацию пока не комментировал.

Российские войска якобы взяли под контроль Купянск в Харьковской области, сообщил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

«Соединения группировки «Запад» «освободили» город Купянск и продолжают уничтожение формирований вооруженных сил Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол», — доложил Герасимов диктатору РФ Владимиру Путину.



Купянск (укр. Куп'янськ) — это город в Харьковской области Украины. Расположен в 124 км от Харькова и в 60 км от границы с Россией.

