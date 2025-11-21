Самолет главы МИД Литвы и комиссара ЕС не смог сесть в Вильнюсе из-за метеозондов из Беларуси

Самолет главы МИД Литвы и комиссара ЕС не смог сесть в Вильнюсе из-за метеозондов из Беларуси12
- 21.11.2025, 11:10
- 8,058
Санкции — это единственный язык, который понимает Лукашенко.
Самолет, на котором глава МИД Литвы Кястутис Будрис и еврокомиссар Андрюс Кубилюс летели из Брюсселя в Вильнюс 20 ноября, не смог приземлиться в литовской столице из-за метеозондов. Об этом чиновники сообщили на своих страницах в соцсети X.
«Самолет, на котором сегодня вечером летели я и комиссар ЕС, возвращаясь из Брюсселя, столкнулся с трудностями при заходе на посадку в аэропорту Вильнюса из-за контрабандных воздушных шаров, прилетающих из Беларуси и представляющих угрозу для безопасности гражданской авиации. Беларусь продолжает свои гибридные атаки против Литвы и ЕС, еще больше обостряя ситуацию. Послание ЕС режиму Лукашенко должно быть однозначным: гибридные атаки против государств — членов ЕС не будут терпимы и вызовут прямой и болезненный ответ — более жесткие санкции. Чем быстрее они будут введены, тем лучше», — написал глава МИД Литвы.
Комиссар ЕС по обороне и космосу Андрюс Кубилюс также опубликовал карту полета и призвал к санкциям.
«Мое путешествие в Вильнюс! Воздушное пространство Литвы снова было нарушено воздушными шарами Лукашенко. Санкции — это единственный язык, который понимает Лукашенко», — написал Кубилюс.
Напомним, 20 ноября над аэропортом Вильнюса снова были введены временные ограничения воздушного пространства почти на час «из-за возможного пролета воздушного шара».