21 ноября 2025, пятница
Освобожденных католических священников вывезли из Беларуси

  • 21.11.2025, 12:47
Они находятся в Ватикане.

Католических священников Генриха Околотовича и Анджея Юхневича, освобожденных из лукашенковских тюрем 21 ноября, сразу вывезли за границу и теперь они находятся в Ватикане, пишет katolik.life.

Здесь ожидаются встречи с ними — в скором времени должны появиться официальные сообщения. Когда священники смогут вернуться в Беларусь и что их ждет дальше — верующим пока неизвестно.

Анджей Юхневич — настоятель римско-католического прихода в Шумилино, санктуария Божьей Матери Фатимской.

Священника задержали 8 мая 2024 года. 30 апреля 2025 года в Шумилино ему был вынесен приговор. Верующие узнали, что священник приговорен к 13 годам заключения, при том, что обвинение настаивало на сроке в 15 лет. Процесс вела председательница суда Шумилинского района Инна Грабовская.

Генрих Околотович — священник из Воложина. Мужчину задержали в ноябре 2023 года. 30 декабря 2024 года ему был озвучен приговор: 11 лет лишения свободы в колонии общего режима за «измену государству». Известно, что Генрих Околотович не признавал себя виновным.

