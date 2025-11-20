Вышли на свободу два католических священника 13 20.11.2025, 10:00

11,734

Анджей Юхневич

(Обновлено) Через два дня после открытия Польшей границы.

В Беларуси помилованы и освобождены два католических священника. Такое решение принял Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

Речь идет об Анджее Юхневиче и Генрихе Околотовиче.

Анджей Юхневич — католический священник. Настоятель римско-католического прихода в Шумилино, санктуария Божьей Матери Фатимской.

Священника задержали 8 мая 2024 года. 30 апреля 2025 года в Шумилино ему был вынесен приговор. Верующие узнали, что священник приговорен к 13 годам заключения, при том, что обвинение настаивало на сроке в 15 лет. Процесс вела председательница суда Шумилинского района Инна Грабовская.

Генрих Околотович — священник из Воложина. Мужчину задержали в ноябре 2023 года. 30 декабря 2024 года ему был озвучен приговор: 11 лет лишения свободы в колонии общего режима за «измену государству». Известно, что Генрих Околотович не признавал себя виновным.

Фото: catholic.by

Отметим, политзаключенные вышли на свободу после того, как Польша 17 ноября открыла два пропуска на границе с Беларусью — «Бобровники» и «Кузница».

