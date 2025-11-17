закрыть
Польша открыла пункты пропуска на границе с Беларусью

1
  • 17.11.2025, 8:14
  • 3,626
иллюстративное фото PAP

Больших очередей не было.

В 2.00 по белорусскому времени Польша открыла пункты пропуска «Бобровники» и «Кузница». За 10 минут до этого первые автомобили отправились на контроль с белорусской стороны, а около 2.05 — с польской. Ажиотажа и больших очередей не было.

Судя по сайту «Белтаможсервиса», где пересекающие регистрируются в электронной очереди, за полчаса до открытия границы в обоих пунктах пропуска выезда ожидали 145 транспортных средств.

По словам журналиста «Зеркала», который находился возле «Бобровников», за 20 минут до открытия польской стороны очередь грузовиков стартовала за шесть километров от пункта пропуска. Также на въезд в Беларусь стояли 15 легковых автомобилей и пока лишь один автобус. Он и еще одно легковое авто стали первыми, кто попал в пункт пропуска «Бобровники».

