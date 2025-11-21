Одна из крупнейших угольных компаний России сообщила о крушении добычи до минимума

Одна из крупнейших угольных компаний России сообщила о крушении добычи до минимума1
- 21.11.2025, 13:45
Помимо угля падает производство практически по всем позициям.
Российский горно-металлургический холдинг «Мечел», который терпит бедствие из-за кризиса в металлургии и угольной отрасли, отчитался о максимальном за последние годы сокращении добычи угля, пишет РБК со ссылкой на отчетность компании. По результатам третьего квартала 2025 года «Мечел» добыл 1,28 млн т угля — это на 16% меньше, чем в предыдущем квартале, и на 55% — в годовом выражении (в третьем квартале 2024-го было добыто 2,89 млн т). Для сравнения: в 2013 году компания ежеквартально вынимала из земли от 6,4 до 7 млн т угля. Согласно прежним отчетам «Мечела», в 2009 году каждый квартал добывалось по 3-5,4 млн т. В первом квартале 2004-го показатель составил 3,6 млн т, а годом ранее — около 3,4 млн т.
По итогам же девяти месяцев 2025 года объемы добычи обвалились сразу на 38% год к году — до 4,93 млн тонн. За такой же период 2015-го «Мечел», согласно данным компании, добыл 17,4 млн тонн угля. Подобные показатели угледобычи стали самыми низкими по меньшей мере за 10 лет, а темпы падения производства — максимальными, подтверждают в БКС, отмечая, что объемы добычи «Мечелом» оказалась хуже ожиданий. За шесть месяцев падение добычи угля в годовом выражении составило 28% (до 3,66 млн тонн), согласно летнему отчету компании.
У «Мечела» помимо угля падает производство практически по всем позициям, включая выпуск чугуна (на 5% год к году), стали (-2%) и тепловой энергии (-7%). Продажи также сократились по всем пунктам, кроме одного (железорудный концентрат). Больше всего просела реализация углей PCI (-67%), антрацитов (-43%) и штампованных изделий (-41%).
Гендиректор «Мечела» Игорь Хафизов в отчете за 9-месчный период сослался на «сжатие рынков сбыта и низкую ценовую конъюнктуру» на рынке. Он добавил, что компания концентрирует усилия на производстве продукции с большей маржинальностью.
Находящийся под санкциями США с февраля 2024 года «Мечел» Игоря Зюзина в августе отчитывался об увеличении чистого убытка в первом полугодии-2025 в 2,4 раза. По итогам января-июня он достиг 40,5 млрд рублей, став максимальным с 2015 года. Выручка упала на 26% до 152,3 млрд рублей, EBITDA — на 83% до 5,7 млрд, что соответствует многолетним минимумам.
Источник в отрасли ранее рассказывал Reuters, что на фоне отрицательных показателей «Мечел» этим летом провел сокращение персонала. В компании эту информацию не комментируют.