Одна из крупнейших угольных компаний России сообщила о крушении добычи до минимума 1 21.11.2025, 13:45

1,764

Помимо угля падает производство практически по всем позициям.

Российский горно-металлургический холдинг «Мечел», который терпит бедствие из-за кризиса в металлургии и угольной отрасли, отчитался о максимальном за последние годы сокращении добычи угля, пишет РБК со ссылкой на отчетность компании. По результатам третьего квартала 2025 года «Мечел» добыл 1,28 млн т угля — это на 16% меньше, чем в предыдущем квартале, и на 55% — в годовом выражении (в третьем квартале 2024-го было добыто 2,89 млн т). Для сравнения: в 2013 году компания ежеквартально вынимала из земли от 6,4 до 7 млн т угля. Согласно прежним отчетам «Мечела», в 2009 году каждый квартал добывалось по 3-5,4 млн т. В первом квартале 2004-го показатель составил 3,6 млн т, а годом ранее — около 3,4 млн т.

По итогам же девяти месяцев 2025 года объемы добычи обвалились сразу на 38% год к году — до 4,93 млн тонн. За такой же период 2015-го «Мечел», согласно данным компании, добыл 17,4 млн тонн угля. Подобные показатели угледобычи стали самыми низкими по меньшей мере за 10 лет, а темпы падения производства — максимальными, подтверждают в БКС, отмечая, что объемы добычи «Мечелом» оказалась хуже ожиданий. За шесть месяцев падение добычи угля в годовом выражении составило 28% (до 3,66 млн тонн), согласно летнему отчету компании.

У «Мечела» помимо угля падает производство практически по всем позициям, включая выпуск чугуна (на 5% год к году), стали (-2%) и тепловой энергии (-7%). Продажи также сократились по всем пунктам, кроме одного (железорудный концентрат). Больше всего просела реализация углей PCI (-67%), антрацитов (-43%) и штампованных изделий (-41%).

Гендиректор «Мечела» Игорь Хафизов в отчете за 9-месчный период сослался на «сжатие рынков сбыта и низкую ценовую конъюнктуру» на рынке. Он добавил, что компания концентрирует усилия на производстве продукции с большей маржинальностью.

Находящийся под санкциями США с февраля 2024 года «Мечел» Игоря Зюзина в августе отчитывался об увеличении чистого убытка в первом полугодии-2025 в 2,4 раза. По итогам января-июня он достиг 40,5 млрд рублей, став максимальным с 2015 года. Выручка упала на 26% до 152,3 млрд рублей, EBITDA — на 83% до 5,7 млрд, что соответствует многолетним минимумам.

Источник в отрасли ранее рассказывал Reuters, что на фоне отрицательных показателей «Мечел» этим летом провел сокращение персонала. В компании эту информацию не комментируют.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com