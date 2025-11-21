Z-блогеры обвинили Герасимова во лжи 21.11.2025, 14:54

За Купянск идут бои.

Заявление начальника российского Генштаба РФ Валерия Герасимова о взятии под контроль Купянска в Харьковской области отвергают не только украинские военные — к нему скептически отнеслись и российские блогеры, которые поддерживают войну, сообщает BBC.

О взятии ключевого города в Харьковской области Герасимов накануне под камеры докладывал Путину.

«Заявление Герасимова о полном освобождении Купянска пока не проиллюстрировано кадрами объективного контроля» , — это комментарий провоенного телеграмм-канала «Два майора» (довольно сдержанный на фоне остальных).

«Военный осведомитель» назвал доклад Герасимова Путину «ездой впереди паровоза», а «Канал визионера» написал, что «заявления НГШ о полном освобождении Купянска [...] вызывают, мягко говоря, шок».

Еще в среду утверждения о взятии Купянска называл «очковтирательством» близкий к Минобороны России канал «Рыбарь».

Это не первый раз, когда сообщения российского военного командования не подтверждаются сообщениями с мест, причем такое случалось уже именно в отношении Купянска. В конце августа, подводя итоги весенне-летней кампании, Герасимов заявил, что половина города уже захвачена.

Благодаря преимуществу в живой силе — основному фактору успеха на войне — российская армия продвигается сразу на нескольких направлениях — например, в Покровске и районе Гуляйполя. Однако продвижение это не очень быстрое. Войска вынуждены использовать тактику просачивания через неплотную, часто очаговую оборону небольшими группами, а украинцы удерживают позиции, даже находясь в тяжелом положении.

