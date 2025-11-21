Индийский истребитель разбился на авиашоу в Дубае

Индийский истребитель разбился на авиашоу в Дубае2
Истребитель Tejas потерпел аварию 21 ноября во время показательного полета на авиасалоне в Дубае. Об этом сообщили ВВС Индии.
«Пилот получил смертельные травмы в результате инцидента. ВВС Индии выражают глубокие соболезнования в связи с утратой и поддерживают семью погибшего в этот тяжелый момент», — сообщили в ведомстве.
Назначено проведение служебного расследования для установления причин аварии.
Dubai Airshow — одна из крупнейших мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. 19-й международный авиасалон проходит в Дубае с 17 по 21 ноября 2025 года.