21 ноября 2025, пятница
Индийский истребитель разбился на авиашоу в Дубае

  • 21.11.2025, 15:14
  • 3,338
Индийский истребитель разбился на авиашоу в Дубае

Назначено проведение служебного расследования.

Истребитель Tejas потерпел аварию 21 ноября во время показательного полета на авиасалоне в Дубае. Об этом сообщили ВВС Индии.

«Пилот получил смертельные травмы в результате инцидента. ВВС Индии выражают глубокие соболезнования в связи с утратой и поддерживают семью погибшего в этот тяжелый момент», — сообщили в ведомстве.

Назначено проведение служебного расследования для установления причин аварии.

Dubai Airshow — одна из крупнейших мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. 19-й международный авиасалон проходит в Дубае с 17 по 21 ноября 2025 года.

