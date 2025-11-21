закрыть
22 ноября 2025, суббота
Житель Китая установил рекорд по лежанию на матрасе

  21.11.2025
Житель Китая установил рекорд по лежанию на матрасе

За это он получил денежное вознаграждение.

Житель Китая установил рекорд по лежанию на матрасе, не вставая на протяжении 33 часов. Мероприятие прошло в одном из торговых центров провинции Внутренняя Монголия, об этом сообщает издание Seehua.

По правилам «турнира», участникам было разрешено пользоваться смартфонами, читать, ворочаться, есть и пить. Однако посещение туалета было запрещено. Цель конкурса — дольше всего оставаться в горизонтальном положении.

Как отмечается, за первые 24 часа из 240 участников выбыло 186 человек. На отметке в 33 часа и 9 минут остались только трое участников. В итоге победитель продержался 33 часа и 35 минут.

Оказалось, что подгузник помог победителю не ходить в туалет. Другие участники также использовали подгузники, поэтому организаторы не сочли это нарушением. Главный приз составил 3 тыс. юаней. За трансляцией соревнования следили миллионы жителей Китая.

Организаторы соревнования вдохновились популярным в Китае молодежным движением Lying flat («лежа плашмя»). Его участники — зумеры, которые сознательно отказываются от чрезмерных нагрузок и работы ради благополучия или достижения жизненных целей. Они выступают против образа жизни, характерного для поколения их родителей. В противовес движению Lying flat существует движение neijuan. Оно призывает студентов, еще в подростковом возрасте сталкивающихся с огромной конкуренцией, сразу после вступительных экзаменов в университете идти на работу.

