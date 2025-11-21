Сырский рассказал об успехах контрнаступления ВСУ на Донбассе
21.11.2025, 23:33
Украинские воины «минуснули» 13 тысяч российских оккупантов.
В период с августа по октябрь этого года украинские защитники проводили контрнаступательные действия на Донбассе. В результаты потери России составили более 13 тысяч военных убитыми и ранеными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Генерал выступил в формате видеосвязи на заседании европейского Военного комитета под председательством генерала Шона Кленси. Во время выступления Сырский рассказал об актуальной ситуации на фронте.
«Оперативно-стратегическая обстановка остается сложной. Противник продолжает наносить удары по населенным пунктам Украины, объектам энергетической инфраструктуры и усиливает наступательные действия вдоль линии соприкосновения», - сказал он.
По словам главнокомандующего ВСУ, за все время войны страна-агрессор запустила по Украине более 112 тысяч дронов-камикадзе типа «Шахед». Главные цели россиян - гражданская инфраструктура и жилые дома, что привело к жертвам среди гражданского населения.
С конца августа по октябрь 2025 года Силы обороны провели контрнаступательные действия на Добропольском направлении.
«В результате подразделения рассекли наступательную группировку противника и освободили более 430 квадратных километров на севере от Покровска. Потери россиян составили более 13 тысяч убитыми и ранеными», - рассказал Сырский.
Он также поблагодарил за реализацию инициативы PURL. Генерал подчеркнул, что она крайне важна для защиты украинцев и критической инфраструктуры, а также поддержки Сил обороны на фронте.