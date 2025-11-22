Как Украина встречала героев, освобожденных из белорусской тюрьмы

Как Украина встречала героев, освобожденных из белорусской тюрьмы20
- 22.11.2025, 17:13
Вышедших на свободу встречал лично Кирилл Буданов.
На свободу из лукашенковских тюрем вышел 31 гражданин Украины. Они уже вернулись домой. Освобожденных героев встречал лично глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
На кадрах, опубликованных главой ГУР, можно увидеть 18‑летюю политзаключенную Марию Мисюк.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Буданова, он благодарит за помощь в освобождении США и президента Дональда Трампа.