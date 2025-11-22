закрыть
22 ноября 2025, суббота, 22:45
На свободу вышла 18‑летняя украинка Мария Мисюк

  • 22.11.2025, 20:10
На свободу вышла 18‑летняя украинка Мария Мисюк
Мария Мисюк

Об этом стало известно из заявлений украинской разведки.

Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба диктатора. Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило этот факт.

Отвечая на вопрос о том, кто является самой молодой украинкой, освобождённой в субботу, представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что несколько лет назад история этой девушки была очень известной.

«Тогда девушке было 16 лет. Она провела два года за решёткой (до возвращения в Украину — ред.). Её обвинили, собственно, в поддержке Украины и в том, что она пыталась нарушать закон, совершая некоторые действия на территории Беларуси. Но сегодня она на свободе», — сказал представитель ГУР.

Судя по всему, речь идет о 18‑летней политзаключенной Марии Мисюк. Эта девушка, украинка по происхождению и по паспорту, переехала в Беларусь вместе с семьёй в 2022 году.

Она пыталась создать ячейку подростков «Чёрные соловьи», чтобы организовывать диверсии и тем самым помогать Украине. Марию арестовали, когда ей было 16 лет. Даже в интервью белорусским пропагандистам девушка не признавала никакой вины.

