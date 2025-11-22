На свободу вышла 18‑летняя украинка Мария Мисюк

На свободу вышла 18‑летняя украинка Мария Мисюк3
Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба диктатора. Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило этот факт.
Отвечая на вопрос о том, кто является самой молодой украинкой, освобождённой в субботу, представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что несколько лет назад история этой девушки была очень известной.
«Тогда девушке было 16 лет. Она провела два года за решёткой (до возвращения в Украину — ред.). Её обвинили, собственно, в поддержке Украины и в том, что она пыталась нарушать закон, совершая некоторые действия на территории Беларуси. Но сегодня она на свободе», — сказал представитель ГУР.
Судя по всему, речь идет о 18‑летней политзаключенной Марии Мисюк. Эта девушка, украинка по происхождению и по паспорту, переехала в Беларусь вместе с семьёй в 2022 году.
Она пыталась создать ячейку подростков «Чёрные соловьи», чтобы организовывать диверсии и тем самым помогать Украине. Марию арестовали, когда ей было 16 лет. Даже в интервью белорусским пропагандистам девушка не признавала никакой вины.