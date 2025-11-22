В Беларуси вышел на свободу 31 гражданин Украины 3 22.11.2025, 12:37

Лукашенко их якобы «помиловал по договоренности с Трампом».

Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба диктатора.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что «помилование украинцев произошло по договоренности с Дональдом Трампом и по просьбе украинской стороны».

«В развитии достигнутой договоренности между президентом США Дональдом Трампом и Александром Лукашенко, по просьбе украинской стороны, в целях создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в сопредельном государстве, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, президентом помилован 31 гражданин Украины, совершившие уголовные преступления на территории нашей страны. Буквально сейчас, в эти минуты, происходит передача их украинской стороне», — заявила Эйсмонт.

