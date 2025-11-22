«Украина борется за своих, где бы они ни были» 22.11.2025, 19:54

3,066

ГУР прокомментировало освобождение украинцев из белорусских тюрем.

Граждан Украины, возвращенных 22 ноября, в Беларуси преимущественно обвиняли в поддержке своей страны, заявил в эфире украинского телевидения представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Андрей Юсов.

«На этот раз с территории Беларуси возвращен 31 гражданин, — цитирует представителя ведомства информагентство «Укринформ». — Это гражданские мужчины и женщины, которые содержались в Беларуси в различных условиях. Части из них грозили действительно длительные сроки заключения. Преимущественно [это] люди, которые удерживались за проукраинскую позицию, обвинялись в помощи и содействии Украине».

По словам Юсова, самая молодая освобожденная украинка провела в неволе два года, а задержали девушку, когда ей было 16 лет. «И обвинили ее, собственно, в поддержке Украины и потому, что она пыталась в нарушение закона делать некоторые вещи на территории Беларуси», — сказал он. Речь о Марии Мисюк, которую белорусские правозащитники признали политзаключенной.

Все освобожденные уже на территории Украины, подчеркнул представитель ГУР МО. Он отметил, что это «люди разной судьбы», в том числе «жители временно оккупированных территорий, которые оказались в Беларуси».

«Среди освобожденных есть также и тяжелобольные, в частности онкологией. Есть люди с четкой гражданской позицией. Сегодня всем оказывается необходимая помощь. Эта операция завершена, это чрезвычайно важное событие. Очередной раз мы показываем на весь мир, что Украина борется за своих, где бы они ни были», — подчеркнул Юсов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com