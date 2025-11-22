закрыть
22 ноября 2025, суббота
18-летняя украинка Мария Мисюк не смогла сдержать слезы после освобождения

  • 22.11.2025, 22:38
18-летняя украинка Мария Мисюк не смогла сдержать слезы после освобождения

Трогательное видео.

В Украину вернулся 31 гражданин страны, освобожденный из лукашенковских тюрем. На свободу сегодня, 22 ноября, вышла 18‑летняя украинка Мария Мисюк.

«Я думала, меня расстреливать везут», — не сдерживая слез рассказала она на камеру.

Согласно пропагандистскому фильму «Дети на прицеле. Завербованные врагом», Мария и ещё шесть подростков были задержаны лукашенковским режимом за «сотрудничество с украинскими спецслужбами». Якобы она создала «анархистскую ячейку» под руководством «Национальной освободительной армии Украины» для подготовки диверсий в Беларуси и России.

Никаких подтверждений её участия в каких-либо организациях нет.

