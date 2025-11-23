В Белгороде российский солдат взорвал гранату во время застолья 23.11.2025, 3:00

Он был пьян.

Пьяный российский военный из Калуги взорвал гранату в квартире в Белгороде. Как пишут «Осторожно, новости» 24-летний Максим снял жилье через интернет на проспекте Славы 19 ноября и пригласил туда 16-летнюю девушку. Во время застолья с распитием спиртных напитков военнослужащий взорвал боевую гранату. В результате он был тяжело ранен, девушка тоже получила травмы. Судя по фотографиям с места ЧП, ей хотели сделать предложение или просто подарок: на столе видны букет цветов и футляр в форме сердца для кольца. При этом спасатели нашли в квартире квадрокоптер военнослужащего.

Из-за взрыва произошел пожар. Были повреждены несущая стена и коммуникации — отопление и газовые трубы. Также взрывной волной выбило окна. В результате посекло автомобили рядом с домом, поскольку жилье находится на первом этаже многоквартирного дома. Ущерб оценили в 1,5 млн рублей. Мать Максима и его командование выплачивать компенсацию владельцам квартиры отказались. Они надеются возместить ущерб через страховую и возмущены тем, что военнослужащий смог покинуть расположение с боевой гранатой. Сейчас он находится в больнице.

