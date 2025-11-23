Нидерландский аэропорт Эйндховен остановил работу из-за дронов 1 23.11.2025, 10:49

Подробности сообщил министр обороны Нидерландов.

Над нидерландским аэропортом Эйндховен вечером 22 ноября было замечено несколько дронов; в результате воздушное движение было приостановлено на несколько часов.

Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в социальной сети Х.

Вечером в 22:00 22 ноября гражданское и военное воздушное движение было приостановлено над аэропортом Эйндховен из-за неизвестных дронов.

Силы противодействия дронам от Министерства обороны находились в готовности к вмешательству.

В ночь на 23 ноября, по словам нидерландского министра, воздушное движение в аэропорту Эйндховена было возобновлено.

«Министерство обороны приняло меры, но из соображений безопасности пока не может предоставить дополнительную информацию о том, как именно это было сделано», – отметил он.

Затем Брекельманс подчеркнул: препятствование воздушному движению дронами является неприемлемым.

