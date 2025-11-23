Обыкновенный лукашизм 23.11.2025, 11:08

Коллаж: Позірк

Как 30 лет назад Лукашенко опозорился в интервью немецкому журналисту.

Политический аналитик Александр Класковский на «Позірку» рассказал о том, как в Беларуси создавался обыкновенный лукашизм:

— Предводитель царящего в Беларуси режима любит спекулировать на теме победы над гитлеровской Германией, называть своих политических врагов фашистами и нацистами. Но тридцать лет назад он выдал себя панегириком фюреру Третьего рейха.

«Не все только плохое было связано в Германии с известным Адольфом Гитлером…»

Вот что прозвучало 23 ноября 1995 года по Белорусскому радио: «История Германии — это слепок истории в какой-то степени Беларуси на определенных этапах. В свое время Германия была поднята из руин благодаря очень жесткой власти. <…> И не все только было плохое связано в Германии с известным Адольфом Гитлером. <…> Ведь немецкий порядок формировался веками, и при Гитлере это формирование достигло наивысшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента».

Это был пассаж из интервью Александра Лукашенко корреспонденту Handelsblatt Маркусу Циннеру.

Издание не стало цитировать дурно попахивавший фрагмент. Как пояснил потом сам журналист — «чтобы не предоставлять крупную национальную немецкую ежедневную газету в качестве платформы для таких тезисов».

Александр Класковский

Отметим, что за публичное восхваление действий нацистов уголовный кодекс ФРГ предусматривает до трех лет тюрьмы.

Ну а пиар-обслуга Лукашенко, кокетливо называвшего себя тогда «молодым президентом», поспешила прокрутить беседу по радио без купюр.

Вероятно, размышляли так: знаем этих западных журналюг, оставят от разговора рожки да ножки, а мы вот порадуем отечественного слушателя полной версией.

В общем, хотели как лучше, но панегирик «известному Адольфу» вызвал большой скандал. Возмутилась как беларуская, так и зарубежная общественность.

Тогда еще можно было критиковать начинающего диктатора, не опасаясь загреметь в тюрьму. «Каждый политик тянется к себе подобному», — так оценил этот перл Василь Быков.

И Россия тогда была совсем другой — еще продолжался период ельцинской пусть незрелой, но все же демократии. В московской прессе появились осуждающие публикации с заголовками вроде «Наш сосед фюрер».

Выручать шефа бросился замглавы его администрации, ярый враг всего белорусского полковник Владимир Заметалин. Он назвал похвалу Гитлеру «уткой, запущенной в очередной раз белорусскими националистами».

Сам Лукашенко сначала неуклюже оправдывался, но потом ушел в несознанку: «Фальшивка самая настоящая. Сфабрикованная в Польше при содружестве нашей оппозиции и ЦРУшников и переброшенная сюда».

Диктатор лепит ярлыки фашистов всем, кого ненавидит

Но слово не воробей. Фразочка «И не все только было плохое связано в Германии с известным Адольфом Гитлером» стала ядовитым мемом среди вольнодумной публики.

Между тем автор высказывания быстро переобулся и стал все интенсивнее эксплуатировать лакированный советский концепт Великой Победы, причем с таким видом, будто сам водрузил красное знамя над рейхстагом.

Он так вжился в роль победителя коричневой чумы, что, говоря о тех временах, начал употреблять местоимение «мы». Вот как 10 апреля нынешнего года правитель описывал ситуацию накануне нападения Гитлера на СССР: «Мы все время утихомиривали немцев. Мы угодить им как-то пытались. <…> Мы даже армии не развернули, все умиротворением занимались. И что? Путин правильно говорит: и после этого врали, обманывали и так далее. Хватит».

Лукашенко пытается приватизировать ту победу, использует ее как индульгенцию для себя. Мол, за освобождение от фашизма Запад должен нам в ножки кланяться, а не санкциями душить.

Хотя гнали врага до Берлина другие, их уже нет в живых. А санкции — против диктатора, который родился через девять лет после той войны и наделал уйму нехороших делишек.

И еще заметьте: Лукашенко умышленно смешивает боб с горохом — ставит на одну доску Третий рейх с его сателлитами и государства антигитлеровской коалиции. Например, 6 мая нынешнего года на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы, оратор изобразил ту войну как «поход объединенной свастикой Западной Европы на восток».

Более того, и сегодняшний демократический мир он рисует коричневыми красками: «Нам, славянам, как и остальным «неарийцам», нет места в будущем, о котором мечтают сменяющие друг друга западные элиты».

Тремя днями позже на параде Лукашенко заявил, что белорусы оказались «перед лицом чудовищной угрозы возрождающегося европейского фашизма».

К тому же, по версии правителя Беларуси, «США и Великобритания вместе со своими сателлитами сделали нацизм государственной идеологией в Украине» (это прозвучало в 2022-м — теперь, «подружившись» с Дональдом Трампом, об Америке он высказывается осторожнее).

Желая угодить Кремлю, Лукашенко не единожды твердил об «украинском нацизме», против которого сражаются-де доблестные российские воины. И это говорит соагрессор, предоставивший свою территорию для вторжения путинских орд в Украину в феврале 2022-го.

И уж конечно, Лукашенко и его пропаганда стали щедро лепить ярлыки нацистов и фашистов тем сотням тысяч белорусов, что восстали против фальсификации выборов в 2020-м. «Фашистским» объявили и бело-красно-белый флаг — яркий символ той мирной революции.

Вот таким пламенным обличителем фашизма предстает деятель, который на заре своего правления признался, что образец президентской республики для него — Третий рейх.

Обыкновенный лукашизм

Но, может, то были ошибки «президентской» молодости, а в итоге этот персонаж образумился и построил в стране цветущую демократию?

Да нет, даже когда приходилось играть перед Западом в либерализацию, например во время избирательной кампании 2010 года, это делалось через не хочу.

И тот «разгул демократии» с десятком кандидатов правитель увенчал «достойно» — брутальным разгоном многотысячной Площади. Потом признался: «Было уже столько демократии, что просто тошнило».

Ну, а в 2020-м его «красаўцы» молотили протестовавших так нещадно, что люди кричали: «Фашисты!» 22 ноября 2020 года противники режима провели «Марш против фашизма», который был разогнан с применением дубинок и светошумовых гранат.

Жестокое подавление того мирного восстания заставило возмущенных демократических публицистов заговорить о перерастании режима Лукашенко в фашистский. Стало расхожим хлесткое определение — лукашизм.

Политологи были сдержаннее, но и в их среде стал популярным тезис, что этот режим приобретает тоталитарные черты.

Не будем углубляться в теоретические дебри. Отметим лишь, что некоторые характерные признаки нацизма и впрямь можно рассмотреть — от этатизма (государство — все, личность — ничто) до жестоких расправ с инакомыслящими и обожествления «отца нации».

Но пазл все равно не складывается. Нацизм отличался прежде всего мощной агрессивной идеологией и мобилизацией масс во имя идеи. В белорусском же случае с идеологией полный провал, в чем не раз простодушно признавался сам вождь.

Да, идеологическая вертикаль выстроена, штаты дармоедов укомплектованы, но насаждают они лишь банальную идею лояльности диктатору.

А мобилизация если и есть, то карикатурная — типа дурацких флешмобов и сбора толстых мужиков в «народное ополчение». Нечем зажигать.

Да, и еще нацизм был одержим идеей мирового господства арийской расы, ненавистью к евреям. Лукашенко, в свою очередь, превозносит славян, противопоставляя их бездуховным западникам, хищным англосаксам.

Также он не раз был уличен в антисемитизме. Но все это на фоне адской силы гитлеризма — мелко и убого.

Нацизм также определяют как радикальную политическую форму этнического национализма. Лукашенко же еще со времен борьбы против Беларуского народного фронта патологически ненавидит «свядомых», то есть людей с сильным белорусским началом. В угоду Москве раз за разом твердит, что русские и белорусы — один народ. Так что и здесь нестыковка.

Ужесточение режима Лукашенко после 2020 года скорее вызывает ассоциации со сталинизмом. Впрочем, хрен редьки не слаще.

В общем, на фюрера правитель Беларуси не тянет. Не тот размах, не те возможности. Да и время другое — все-таки строить концлагеря в центре Европы в ХХІ столетии даже для него не комильфо.

Хотя в 2020-м, судя по сливу аудиозаписи с голосом одного высокопоставленного силовика, планы загнать «особо острокопытных» в лагерь с колючей проволокой по периметру были.

Да, правитель Беларуси тоже одержим манией абсолютной власти («это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики»). Да, он безжалостен к политическим врагам, особенно после шока 2020 года. И все же — не тот калибр зла.

Он останется в истории банальным провинциальным диктатором, мстительным, самодовольным и не слишком образованным, на энное количество лет укравшим у народа право избирать власть.

