В 2025 году россияне уже потеряли больше артсистем, чем за весь 2024-й 24.11.2025, 8:16

Более 13 тысяч.

С начала 2025 года украинская армия вывела из строя более 13 тыс. артиллерийских систем российских оккупантов, проинформировало 23 ноября Министерство обороны Украины со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

Потери российской армии в артиллерийских системах за неполные 11 месяцев текущего года уже превышают статистику прошлого года.

Минобороны Украины отмечает, что в течение всего 2024 года было уничтожено 13 050 единиц вражеской артиллерии.

«Общие потери артиллерийских систем росармии на 23 ноября 2025 года – 34 585 единиц. В 2022 году была поражена или уничтожена 2021 артсистема врага. В 2023 году – 6461», – написано в релизе.

