Один из основателей «Лукойла» продал свою долю в компании
- 26.11.2025, 9:28
В Reuters раскрыли детали сделки.
Соучредитель «Лукойла» Леонид Федун полностью продал свою долю в российской нефтяной компании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три осведомленных источника, знакомых с деталями сделки.
По данным агентства, Федун, являющийся уроженцем Украины и резидентом Монако, в начале 2025 года продал принадлежавший ему пакет акций (около 10%) обратно «Лукойлу». Стоимость доли Reuters оценивает примерно в $7 млрд, однако неясно, была ли выплачена миллиардеру именно эта сумма.
Forbes в апреле 2025 года оценивал состояние бизнесмена в 10,4 млрд долларов, что позволяло ему занимать 13-е место среди богатейших россиян.
Леонид Федун занимал должность вице-президента «Лукойла» с 1996 года и покинул ее в 2022-м — после начала войны в Украине. В пресс-службе компании утверждали, что решение было принято «в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами». В том же году Федун продал свою долю в футбольном клубе «Спартак».
Другой соучредитель «Лукойла» — Вагит Алекперов — тоже ушел из руководства компании в 2022 году, покинув пост гендиректора после введения против него санкций Великобритании и Австралии. Как отмечают три источника Reuters, Алекперов после ухода продолжает влиять на работу «Лукойла» неформально, тогда как Федун полностью отошел от дел.
Сам Леонид Федун в санкционные списки, связанные с войной в Украине, не попал. Однако в 2017 году Минфин США внес в черный список его совместную с Алекперовым инвестиционную компанию «ИФД Капиталъ» (ныне АО «Капитал») за владение отелем Riviera Sunrise Resort & Spa в аннексированном Крыму.
США в конце октября ввели санкции непосредственно против «Лукойла» и «Роснефти», объяснив их отказом Владимира Путина прекращать войну. Ограничения затронули и все дочерние предприятия, где компания владеет более чем 50%. Минфин США обязал завершить операции с попавшими под санкции организациями до 21 ноября, позже продлив часть лицензий до 13 декабря.