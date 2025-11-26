Беларусь отменяет визы с еще одной азиатской страной 26.11.2025, 11:14

Там правит хунта и идет жестокая гражданская война.

Межправительственные соглашения Беларуси с Мьянмой одобрил диктатор Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Теперь власти азиатского государства также должны подписать документы, чтобы они вступили в силу.

В первую очередь одобрен проект об отмене виз. Предполагается, что белорусы смогут въезжать, выезжать и следовать транзитом по территории Мьянмы без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 30 дней с даты въезда (до 90 дней в течение календарного года).

Также одобрен проект договора об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении избегания налогообложения и уклонения от него.

Гражданская война в Мьянме продолжается с 2021 года после военного переворота, когда армия свергла избранное правительство. Этнические вооруженные группировки и силы народной обороны ведут бои против хунты по всей стране. Конфликт привел к масштабным разрушениям и гуманитарному кризису.

