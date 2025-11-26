В Гонконге пылают небоскребы 26.11.2025, 17:22

2,810

Люди в ловушке.

13 человек, включая пожарного, погибли в результате сильного пожара, охватившего несколько высотных зданий в жилом комплексе в Гонконге, сообщает South China Morning Post. Еще как минимум 16 человек пострадали.

Огонь охватил несколько зданий жилого комплекса «Ван Фук Корт» в районе Тай По. Загорелись бамбуковые строительные леса и сетка, которыми были окружены здания комплекса на время реновации.

Изначально сообщалось, что горят четыре квартала комплекса, но вскоре пожар распространился на все восемь кварталов ЖК. Власти присвоили пожару пятый, самый высокий, уровень опасности.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Ранее местные жители жаловались на рабочих, которые курили во время работы, пишет South China Morning Post.

По данным издания, в полицию поступают сообщения о том, что в охваченных огнем зданиях могут оставаться люди. По оценкам организации по спасению домашних животных, в загоревшихся домах могут также находиться более 100 питомцев.

Пока огонь потушить не удается. На фоне угрозы распространения пожара полиция эвакуировала два соседних квартала.

