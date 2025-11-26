закрыть
26 ноября 2025, среда, 22:59
В Литве рассказали об угрозах Вольфовича дальнобойщикам конфисковать фуры

  • 26.11.2025, 22:52
В Литве рассказали об угрозах Вольфовича дальнобойщикам конфисковать фуры

Минск идет на шантаж.

Президент литовской ассоциации перевозчиков Linava Эрландас Микенас сообщил «Белсату», что власти Беларуси захотели переговоров с Вильнюсом на уровне заместителей министров иностранных дел.

Сейчас, по данным Микенаса, в Беларуси удерживают 4000 единиц литовской техники: это 1250 тягачей, остальное – полуприцепы. За стоянку на специальных площадках приходится платить €120 в сутки:

Микенас также подтвердил, что секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович встречался с водителями литовских грузовиков, и пригрозил конфискацией техники:

«Информация прошла такая, что он сказал, что если эта ситуация не выяснится через четыре месяца (я не знаю, с какой даты он считает), но через четыре месяца они будут конфискованы. Это основная весть водителям, которые там были на встрече».

Кроме того, Вольфович обвинял Вильнюс в том, что Беларусь не отпускает литовские машины: «Ну, конечно. Там постоянно эта информация идёт».

