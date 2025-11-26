В Литве рассказали об угрозах Вольфовича дальнобойщикам конфисковать фуры 1 26.11.2025, 22:52

Минск идет на шантаж.

Президент литовской ассоциации перевозчиков Linava Эрландас Микенас сообщил «Белсату», что власти Беларуси захотели переговоров с Вильнюсом на уровне заместителей министров иностранных дел.

Сейчас, по данным Микенаса, в Беларуси удерживают 4000 единиц литовской техники: это 1250 тягачей, остальное – полуприцепы. За стоянку на специальных площадках приходится платить €120 в сутки:

Микенас также подтвердил, что секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович встречался с водителями литовских грузовиков, и пригрозил конфискацией техники:

«Информация прошла такая, что он сказал, что если эта ситуация не выяснится через четыре месяца (я не знаю, с какой даты он считает), но через четыре месяца они будут конфискованы. Это основная весть водителям, которые там были на встрече».

Кроме того, Вольфович обвинял Вильнюс в том, что Беларусь не отпускает литовские машины: «Ну, конечно. Там постоянно эта информация идёт».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com